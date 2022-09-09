Türkiye Gazetesi

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

PKK'ya hiçbir yerde geçit yok! Fırat Kalkanı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye uyruklu PKK/PYD'li terörist İstanbul’da yakalandı İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu terörist yakalandı.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam.'' ifadeleri kullandı. Şırnak'ta ise devam eden Eren Abluka-27 operasyonları kapsamında 2 terörist öldürüldü.