Türkiye Gazetesi

Kırşehir’de, Ahilik Haftası etkinlikleri kapanış programına konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tören alanında katılımcılara hitap etti.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT sorununa da değinen Bakan Bilgin, emeklileleri sevindirecek bir haber vereceklerini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin ekonomide, üretim, tüketim ve ticaretin düzenlemesi sorununun çözülmesinde Ahi Evran’ın etkili olduğunu belirtti.

Ticaret ve zanaatın bir bütün olduğunu anlatan Bakan Bilgin, “Çalışanlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesi dahil bildiğimiz modern anlamdaki sendikacılığın da mimarı Ahilik'tir. Bu topraklarda 800 yıllık bir mesaj vardır. Ticaret, üretim ve zanaatın sürekliliği sağlanamazsa bu topraklarda yaşamak zordur. Bu coğrafyada kurulan kervansaraylar da ticaret yollarını organize ederler. Ahilik kültürünün getirdiği felsefe Türkiye’nin üretim gücünü de ortaya çıkarır. Pandemi sonrası Türk ekonomisi 7.5 ve 7.6 oranında büyümesini artırdı. Türkiye yoluna devam ediyor" dedi.

EYT ARALIK SONUNDA MECLİSTE

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz. Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

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