Türkiye Gazetesi

Çöl sıcaklarının ardından etkili olan serin ve yağışlı hava etkisini artırıyor. Yeni haftaya serin bir giriş yapıldı. Perşembe ve cuma günleri hava sıcaklıklarının 16 dereceye kadar düşmesi beklenirken Ankara ve İç Anadolu'da da ayaz etkili olacak. Karadeniz’in yüksek kısımlarında ise sulu kar görülebilir.

BU İLLERE DİKKAT YAĞMUR GELİYOR

Son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu 35