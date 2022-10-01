Türkiye Gazetesi

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan zehir tacirlerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken uyuşturucuya ve her türlüm alım-satımına geçit verilmiyor. Geçitğimiz günlerde İstnbul'da binlerce personel ve 2 adet İHA'nın katıldığı 'Kökünü Kurutma Operasyonu' ile zehir tacirlerine ağır darbe vurulmuştu.

293 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 27 Eylül'de 32 ilçede eş zamanlı, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 367 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 367 şüpheliden 293'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Kentte düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"na 1050 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 2 İHA katılmış, adreslerde yapılan aramalarda 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 ecstasy, 14 tabanca, 7 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca ve 214 fişek ele geçirilmişti.

Son dakika: PKK'nın finans kaynağına 'Eren' darbesi! Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haberine göre; Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları kapsamında Lice kırsalındaki 62 ayrı noktada 168 bin kök skunk, 155 bin kök kenevir ile 450 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İzmir'de torbacı operasyonu! Köşeye sıkışınca uyuşturucuları aşağı attılar: 2 kişi gözaltında İzmir’in Menemen ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda polislerin geldiğini gören torbacılar köşeye sıkıştıklarını anlayınca poşet ve torbalardaki uyuşturucu ve paraları bulundukları 6. kattan aşağıya attılar. Polisin yaptığı operasyonda12 kilograma yakın uyuşturucu maddesi ve bin 526 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyonda şüpheli de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağı 'Abluka' altında: 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Diyarbakır'da Eren Abluka-34 Narkoterör operasyonları kapsamında 10 milyon 497 bin 570 kök kenevir, 1 milyon 185 bin skunk ve 1 ton 203 kilogram toz esrar, 854 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama yapıldı.