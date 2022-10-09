Türkiye Gazetesi

​Kentin ana hat doğal gaz borusunun olduğu Konuralp bölgesinde meydana gelen sıkışma nedeniyle BOTAŞ ve DERGAZ ekipleri kontrollü şekilde doğal gaz salımı gerçekleştirdi.

Bu sırada çevreye yoğun koku yayılması üzerine kısa süreli panik yaşandı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, çevrede bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Raziye Begüm Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 2 bin 400 öğrenci ve çalışanlar tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları, daha sonra yakınlardaki yurda nakledildi.

“UFAK PANİK OLDU”

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere, ekiplerin bilgisi dahilinde doğal gaz salımı yapıldığını öğrendiklerini belirterek, "Fakat öğrencilerimizin haberi olmamasından kaynaklı panik havası oluştu. İtfaiye, emniyet ve bizler, öğrencilerimizi yandaki yurda aldık. Gaz salımının tamamlanmasının ardından öğrencileri yurda alacağız. Ufak panik oldu, öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerle görüşüp durumu anlatıyoruz." dedi.

THY uçağında panik anlar: Bilinç kaybı yaşayan yolcu için acil iniş yapıldı İstanbul-Singapur seferini yapan Türk Hava Yolları'nın uçağı bir yolcunun rahatsızlanması ve bilinç kaybı yaşaması üzerine Hindistan'daki Kolkata Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Rus erkekleri panikle kaçıyor: Havaalanı ve sınırlara akın ettiler Rusya’nın Ukrayna’ya savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu son dönemde Rusya’nın işgal ettiği bölgeleri geri alması ile başarılar elde ediyor. Rusya yeni bir hamle yaparak kısmi seferberlik ilan etmesi ülkede paniğe yol açtı. Rus erkekleri sınırlara ve havaalanlarına akın etti.

Avrupa'da panik! Rusya'nın yeni hamlesi endişeleri artırdı Buğday başta olmak üzere bütün dünyada emtia fiyatları yükseldi. Enerji krizi sebebiyle Almanya bir şirketi kamulaştırdı, bazılarına destek verdi. Açığı 10 milyar avroyu bulan hastaneler iflasla karşı karşıya. Fransa’da ise bazı fabrikalar kapanma tehlikesi yüzünden üretimi kıstı. Bazı sektörlerde işçi ücretinin yüzde 70’ini devlet veriyor...