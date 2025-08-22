Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
97 yıllık lezzete bir ortak daha çıktı! Marşal pastası mahkemelik oldu

Bursa'da 1928 yılından beri üretilen Marşal pasta davalık oldu. 97 yıldır faaliyet gösteren şehrin en köklü ve en eski pastanelerinden Ulus Pastanesi, asırlık Marşal markasının tek ve gerçek sahibi olduğunu yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. İşte tarihi lezzete dair dikkat çeken gelişme...

Bursa'da 1928'de Ulus Pastanesi'ni açan Rasim Öztat, kendi el becerisiyle iş yerine özel olsun diye bir pasta geliştirdi.

Dört katmandan oluşması sebebiyle "Mareşal" ismini verdiği pastası, o dönemdeki Amerika'nın meşhur "Marshall" yardımları etkisi ile halk arasında etkilenilerek "Marşal" adını aldı.

Ulus Pastanesi'nin açıklamasına göre, Marşal'ın ilk reçetesini Rasim Öztat oluşturdu, lezzet ve şekil verip isimlendirdi.

Çocukları ve torunlarının girişimiyle "Marşal" ve "Marshall" isimleriyle marka tescili alındı ve asırlık lezzet adıyla marka korunması sağlandı.

Son dönemlerde ise başka bir pastanenin, bu pastanın mucidinin kendisi olduğunu müşterilerine lanse etmesi ve halkı yanıltma girişimleri üzerine Ulus Pastanesi, tarihine kendisini ortak etmek isteyen ve bu mirası sahiplenmeye çalışan ilgili firma hakkında hukuki mücadele başlattı.

"MARŞAL MARKASI 100 YILLIK HAFIZA VE MİRASTIR"

Açıklamada, söz konusu firmanın, Ulus Pastanesi'nin 6 Mayıs'taki açıklaması sonrasında, kamuoyu tepkisiyle  pastasının adını değiştirdiği vurgulanarak, "Ancak buna rağmen, kendi imal ettiği özgün markasının tescilini almak yerine, başkasının tarihinde var olmayı, başkasının başarı hikayesinin bir parçası olma yolunu seçmiş, kendi adının yanına Ulus'a ait Marşal markasını ekleyerek tescil başvurusunda bulunmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ulus Pastanesi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine marka tecavüzü suçundan ilgili firma tarafından ceza davası açıldı.
Açıklamada markanın önemi ve değerine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Kendi hikayenizi yazmazsanız başkasının hikayesinde figüran olursunuz; başkasının satır aralarında kaybolursunuz; başkasının senaryosunda yan rol oynarsınız. Marşal  markası 100 yıllık hafıza ve mirastır. Marşal yalnızca bir isim değil, tarih emek ve özgünlüktür. Biz kendi hikayemizi yazdık, gölgelere yer yok."

Ulus Pastanesi, markalarının değerini korumak ve tarihine sahip çıkmak için hukuki süreçleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Eğer bir lezzet, adı Marşal olmadan konuşulamıyorsa, akılda kalan pasta değil, isimdir. O isim de Ulus Pastanesi'nin yazdığı tarihtir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bir firmanın kendi emeği ve kendi geliştirdiği özgün ismiyle var olmasının önemi, "Gerçek güç kendi markanızla ve kendi adınızla var olabilmektir. Kendinize ait markanızla güçlü olamıyorsanız, başkasının adıyla övünmek durumunda kalırsınız. Gerçek kazanan kendi lezzetiyle ve kendi özgün ismiyle hafızalara kazınandır" sözleriyle aktarıldı.

"Marşal" pastası, bir asırdır Bursa'ya imzasını atmış bir lezzet olarak Ulus Pastanesi'nin adıyla yaşamaya devam ediyor.

