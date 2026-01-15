Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Gaziantep FK takımında oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapılırken eksikler dikkat çekti.

Süper Lig'in ikinci devrenin ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK'de iki futbolcu geçirdikleri ameliyat nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

Teknik direktörlüğünü Burak Yılmaz'ın yaptığı Gaziantep FK, Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'nın operasyon geçirdiğini açıkladı.

Kozlowski ve Abena, Süper Lig'de hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

BURAK YILMAZ VE 3 İSİM KART CEZALISI

Süper Lig'in 17. haftasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Kevin Rodrigues, sarı kart cezalısı olan Drissa Camara, Ziraat Türkiye Kupası'nda kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ve aynı maçta kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz, Galatasaray maçında sahada olamayacak.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Futbolcularımız Kacper Kozlowski ve Myenty Abena, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmişlerdir.

Futbolcumuz Kacper Kozlowski, FC Argeş maçında girdiği bir pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sonucu yapılan muayene ve detaylı tetkiklerde sol el metakarp kemik kırığı tespit edilmiştir.

Futbolcumuz Myenty Abena ise ağrı şikayeti ile sağlık ekibimize başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda, oyuncumuza sağ inguinal herni tanısı konulmuştur.

Sağlık ekibimizin yönlendirmesiyle, her iki futbolcumuz da alanında uzman hekimler tarafından başarılı bir şekilde operasyon geçirmişlerdir.

Kacper Kozlowski ve Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

