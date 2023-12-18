AB ile vize krizi çözülüyor mu? Diplomatik kaynaklardan 2024 mesajı

18 Aralık 2023 16:12 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:15

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeler sürerken diplomatik kaynaklardan yeni açıklama geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığını duyurdu.

'2024'TE DAHA HIZLI SONUÇLANACAK'

2024 yılında vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması, beklenirken Vize başvuru ve randevu süreçlerinin bazı yerlerde 3-4 haftayken 2 haftaya düşürüldüğü kaydedildi.

'BORRELL RAPORUNU NOT ETTİK'

Avrupa Birliği'nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) Yüksek Temsilcisi Josep Borrrel'in Türkiye raporunu not ettiklerini belirten kaynaklar şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz.

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz. Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz.”