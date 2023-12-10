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    • Haberler > Kültür - Sanat > Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın
    Vize, Seyahat

    Tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların vizesiz ziyaret edebilecekleri ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Öyle ki bazı ülkelere kimlik kartıyla dahi gidilebiliyor. İşte Türkiye'den vize istemeyen o ülkeler...

    Türk vatadaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler artıyor. Son olarak Yunan adalarına gidecek vatandaşlara 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı bildirildi.

    Türk vatandaşlarının vizesiz hatta sadece kimlikle gidebileceği o ülkeler:

    YUNANİSTAN (ADALARDA)

    7 günlük vize muafiyeti

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    AZERBAYCAN

    90 gün vizesiz

    Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş.

    SUUDİ ARABİSTAN

    Kapıda vize uygulaması (ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına)

    MOLDOVA

    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

    Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş

    GÜRCİSTAN

    90 gün vizesiz

    BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN

    BRUNEİ

    30 gün vizesiz

    COOK ADALARI

    31 gün vizesiz 

    DOĞU TİMOR

    30 gün vizesiz

    ANTİGUA VE BARBUDA

    180 gün vizesiz

    BELİZE

    90 gün vizesiz

    BELARUS

    30 gün vizesiz

    BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

    30 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    BOLİVYA

    90 gün vizesiz

    FİLİPİNLER

    30 gün vizesiz

    FİLİSTİN

    30 gün vizesiz (İsrail veya Mısır üzerinden gidilecekse ilgili ülke vizesi gerekiyor)

    GUATEMALA

    90 gün vizesiz

    ARJANTİN

    90 gün vizesiz

    ARNAVUTLUK

    90 gün vizesiz

    BAHREYN

    30 gün vizesiz

    BAHAMALAR

    240 gün vizesiz

    BARBADOS

    180 gün vizesiz

    BREZİLYA

    90 gün vizesiz

    BOTSVANA

    90 gün vizesiz

    BRİTANYA VİRJİN ADALARI

    30 gün vizesiz

    GÜNEY AFRİKA

    30 gün vizesiz

    GÜNEY KORE

    90 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    HONDURAS

    90 gün vizesiz

    DOMİNİKA

    21 gün vizesiz
     
    DOMİNİK CUMHURİYETİ

    30 gün vizesiz (Turist kartı alınması gerekiyor)

    Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

    IRAK

    10 gün vizesiz

    İRAN

    90 gün vizesiz

    FAS

    90 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    FİJİ

    90 gün vizesiz 

    FİLDİŞİ SAHİLİ

    90 gün vizesiz

    EKVADOR

    90 gün vizesiz

    EL SALVADOR

    90 gün vizesiz

    ENDONEZYA

    30 gün vizesiz

    JAPONYA

    90 gün vizesiz

    JAMAİKA-KARADAĞ

    90 gün vizesiz

    KATAR

    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

    KAZAKİSTAN

    30 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    KENYA

    90 gün vizesiz

    KIRGIZİSTAN

    30 gün vizesiz

    KİRİBATİ

    30 gün vizesiz

    KOLOMBİYA

    90 gün vizesiz

    KOSOVA

    90 gün vizesiz 

    KOMOR ADALARI

    90 gün vizesiz

    KAMBOÇYA

    30 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    KUVEYT

    90 gün vizesiz

    KOSTA RİKA

    30 gün vizesiz

    KUZEY MAKEDONYA

    90 gün vizesiz

    LAOS

    30 gün vizesiz

    LÜBNAN

    90 gün vizesiz

    MADAGASKAR

    30 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    MAKAO

    90 gün vizesiz

    MALEZYA

    90 gün vizesiz

    MALDİVLER

    30 gün vizesiz

    MEKSİKA

    180 gün vizesiz

    MAURİTİUS

    180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

    MOĞOLİSTAN

    30 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    NİKARAGUA

    90 gün vizesiz

    NEPAL

    90 gün vizesiz

    NİUE

    30 gün vizesiz

    UMMAN

    1 ay vizesiz

    PALAU

    30 gün vizesiz

    PANAMA

    180 gün vizesiz

    PERU

    183 gün vizesiz

    Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

    PAPUA YENİ GİNE

    60 gün vizesiz

    ŞİLİ

    90 gün vizesiz

    PARAGUAY

    90 gün vizesiz

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