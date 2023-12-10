Vizesiz yurtdışı tatili düşünenlerin seçenekleri artıyor! Bu listeye bakmadan plan yapmayın

Türk vatadaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler artıyor. Son olarak Yunan adalarına gidecek vatandaşlara 7 günlük vize muafiyeti sağlanacağı bildirildi.

Türk vatandaşlarının vizesiz hatta sadece kimlikle gidebileceği o ülkeler:

YUNANİSTAN (ADALARDA)

7 günlük vize muafiyeti

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş.

SUUDİ ARABİSTAN

Kapıda vize uygulaması (ABD, İngiltere ve Schengen vizesi/oturumu sahibi Türk vatandaşlarına)

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

BOSNA HERSEK-SIRBİSTAN

BRUNEİ

30 gün vizesiz

COOK ADALARI

31 gün vizesiz



DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz

BELİZE

90 gün vizesiz

BELARUS

30 gün vizesiz

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

30 gün vizesiz

BOLİVYA

90 gün vizesiz

FİLİPİNLER

30 gün vizesiz

FİLİSTİN

30 gün vizesiz (İsrail veya Mısır üzerinden gidilecekse ilgili ülke vizesi gerekiyor)

GUATEMALA

90 gün vizesiz

ARJANTİN

90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

BAHREYN 30 gün vizesiz BAHAMALAR 240 gün vizesiz BARBADOS 180 gün vizesiz BREZİLYA 90 gün vizesiz BOTSVANA 90 gün vizesiz BRİTANYA VİRJİN ADALARI 30 gün vizesiz GÜNEY AFRİKA 30 gün vizesiz GÜNEY KORE 90 gün vizesiz HONDURAS 90 gün vizesiz DOMİNİKA 21 gün vizesiz



DOMİNİK CUMHURİYETİ 30 gün vizesiz (Turist kartı alınması gerekiyor) Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

IRAK

10 gün vizesiz

İRAN

90 gün vizesiz

FAS

90 gün vizesiz

FİJİ

90 gün vizesiz

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz

EKVADOR

90 gün vizesiz

EL SALVADOR

90 gün vizesiz

ENDONEZYA

30 gün vizesiz

JAPONYA

90 gün vizesiz

JAMAİKA-KARADAĞ

90 gün vizesiz

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz

KENYA

90 gün vizesiz

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz

KİRİBATİ

30 gün vizesiz

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz

KOSOVA

90 gün vizesiz

KOMOR ADALARI

90 gün vizesiz

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz

KUVEYT

90 gün vizesiz

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz

KUZEY MAKEDONYA

90 gün vizesiz

LAOS

30 gün vizesiz

LÜBNAN

90 gün vizesiz

MADAGASKAR

30 gün vizesiz

MAKAO

90 gün vizesiz

MALEZYA

90 gün vizesiz

MALDİVLER

30 gün vizesiz

MEKSİKA

180 gün vizesiz

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz

NİKARAGUA

90 gün vizesiz

NEPAL

90 gün vizesiz

NİUE

30 gün vizesiz

UMMAN

1 ay vizesiz

PALAU

30 gün vizesiz

PANAMA

180 gün vizesiz

PERU

183 gün vizesiz

PAPUA YENİ GİNE

60 gün vizesiz

ŞİLİ

90 gün vizesiz

PARAGUAY

90 gün vizesiz