Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından "Deprem sırasında ne yapılmalı?" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın zamanlaması ve içeriği merak uyandırdı.

Türkiye Sındırgı başta olmak üzere çeşitli noktalarda sık sık depremler yaşıyor. Artçılar ve olası deprem senaryoları sık sık gündemde yer alırken Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

DEPREM ANINDA NE YAPILMALI?

"Deprem sırasında ne yapılmalı?" başlıklı yazıda şu ifadeler yer aldı: "Deprem sırasında eğer içerideyseniz: Dışarı çıkmanın güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadığınız sürece içeride kalın.

ÇÖK: Düşmemek için el ve dizlerinizin üstüne çökün.

KAPAN: Kollarınızla başınızı ve ensenizi koruyun. Mümkünse sağlam bir masanın altına girin.

TUTUN: Sağlam bir mobilyanın altına girdiyseniz, bir tarafına tutunun ve mobilyayla birlikte hareket etmeye hazır olun.

Yaralanmamak için olabildiğince az hareket edin. Asansör kullanmaktan kaçının. Gaz kokusu alırsanız olduğunuz yeri hemen terk edin.

Deprem sırasında eğer dışarıdaysanız:

- Binalar, elektrik hatları, ağaçlar ve sokak lambalarından uzak, açık bir alana gidin.

- Araç sürüyorsanız güvenli bir yerde sağa çekin, üst geçit ve köprülerden kaçının.

- Artçılara hazırlıklı olun – her artçıda ÇÖKÜN, KAPANIN ve TUTUNUN.

- Yerel yetkililerin yayımladığı talimatlara uyun.

- Yollar kullanılamayacak durumda olabilir; bu da havalimanlarına erişimi zorlaştırabilir.

- Birkaç gün boyunca korunaklı bir yere sığınmaya hazırlıklı olun.

- Beklenmedik masrafları karşılayabilmek için seyahat sigortası yaptırın.

Güncel güvenlik bildirimlerini almak için Smart Traveler Enrollment Program’a (Akıllı Yolcu Kayıt Programı - STEP) kaydolun."

