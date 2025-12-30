Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada yerel mahkemenin verdiği ret kararını usulden bozdu. Mahkeme, “hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmederken, kongre ve kurultay süreçlerine dair usulsüzlük iddiaları yeniden yargı gündemine taşındı. Buna göre dosya ilk derece mahkemesine gönderilerek yeniden görülecek.

HABER MERKEZİ —Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararıyla, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin devam eden dava sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin davayı reddeden kararını usul hataları gerekçesiyle bozarak dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

IPHONE, IPAD VE NAKİT PARA PAZARLIĞI İDDİASI

26 Eylül'de CHP'den ihraç edilen Savaş Aras ve Levent Çelik tarafından açılan davada, CHP’nin kongre ve kurultay süreçlerine yönelik ağır usulsüzlük iddiaları gündeme getirildi.

Dava dilekçesinde, delegelerin iradelerinin 150 bin TL ile 350 bin TL arasında değişen nakit paralar, iPhone telefonlar ve iPad tabletler karşılığında yönlendirildiği öne sürüldü.

Ayrıca delegelere belediyelerde işe alım vaadinde bulunulduğu, İstanbul İl Kongresi’nde oy kullanan delege sayısının tüzükte belirtilen 600 sınırının aşılarak hukuka aykırı şekilde belirlendiği iddia edildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ: HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI İHLAL EDİLDİ

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin daha önce verdiği ret kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından “hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle kaldırıldı.

İstinaf mahkemesi, davacı vekilinin doktor raporuna dayalı mazeretinin reddedilerek yokluğunda karar verilmesini usule aykırı buldu.

Ayrıca taraflara delil sunmaları için verilen kesin sürenin dolması beklenmeden ve ilgili savcılık dosyaları getirtilmeden hüküm kurulmasının da ciddi bir usul hatası olduğu vurgulandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş

BARIŞ YARKADAŞ: BÜYÜK KURULTAYI DOĞRUDAN ETKİLER

Gazeteci Barış Yarkadaş, X hesabından yaptığı paylaşımda, deneyimli hukukçuların "BAM’ın bu kararı, Büyük Kurultayın iptaline ilişkin açılan davayı da doğrudan etkileyecektir" yorumunu aktardı. Kaynaklar da bu görüşü destekler nitelikte; zira İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin doğrudan Büyük Kurultay sonuçlarını etkilediği, dolayısıyla bu kongredeki usulsüzlüğün tüm kurultay sürecini tartışmalı hale getireceği belirtiliyor.

Dosya, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne geri gönderildi ve yargılama süreci iddialar ışığında yeniden başlayacak.

NE OLMUŞTU?

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılmasına ilişkin açılan davada 11 Eylül'de kararı açıklamıştı.

Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının da devam ettiğini, mevcut durumda aynı konuda devam eden bir davanın olduğu gerekçesiyle usulden davanın reddine karar vermişti.

Ayrıca Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti.

