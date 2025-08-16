Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna Türkiye'den sert tepki: FETÖ'nün asılsız ve temelsiz iddiaları...

- Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı&#039;nın raporuna Türkiye&#039;den sert tepki: FETÖ&#039;nün asılsız ve temelsiz iddiaları...
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İnsan Hakları, FETÖ, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin "2024 İnsan Hakları Raporu"nda Türkiye'ye dair ağır eleştirilerine Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık, temelsiz iddiaları reddettiklerini kaydedip "FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Suriye'deki operasyonlar, meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirilmektedir" ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 "İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları" kapsamında Türkiye'ye yönelik ifadelerine Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. 

Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 İnsan Hakları Raporu'nda ülkemizle ilgili tekrarlanan temelsiz iddiaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

ASILSIZ VE TEMELSİZ İDDİALAR

Türkiye'nin terörün her türü ve tezahürüne karşı hukukun üstünlüğü ilkesiyle temel hak ve özgürlükler çerçevesinde başarıyla mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "Raporda bu bağlamda yer alan iddialar gerçeklikten uzaktır. Ayrıca, FETÖ terör örgütünün manipülatif söylemler yoluyla ortaya attığı asılsız ve temelsiz iddiaların rapora yansıtılmış olmasını esefle karşılıyoruz." denildi.

Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının meşru müdafaa hakkı temelinde ve sivil halk ile altyapıya azami özen gösterilerek gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu operasyonların bu haklı ve meşru çerçevenin dışında yansıtılmasının da son derece yanlış olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ayrıca, milyonlarca sığınmacıya yıllardır kucak açan ve temel ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, insan onurunu esas alan kapsamlı ve sürdürülebilir küresel göç yönetimi politikasıyla örnek bir ülke konumundadır." ifadesine yer verildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

