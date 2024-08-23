ABD'de iki tren çarpışarak raydan çıktı! Yakıt sızdı, yaralılar var

ABD'nin Colorado eyaletinde iki tren çarpışarak raydan çıktı. Kaza sonucu yakıt sızıntısı olduğu ve 2 kişi yaralandığı öğrenildi.

ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde, iki yük treninin çarpışarak raydan çıkması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İKİ TREN ÇARPIŞTI, KONDÜKTÖRLER YARALANDI

Boulder Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iki yük treninin çarpışarak raydan çıktığı ve kazada iki kondüktörün yaralandığı belirtildi.

YAKIT SIZINTISI VAR

Boulder Polis Departmanı, tren kazası nedeniyle yakıt sızıntısı olduğunu bildirdi. Tren şirketinden yapılan açıklamada ise lokomotiften "az miktarda" yakıt döküldüğü ancak çevreyi etkileyecek bir boyutta olmadığı belirtildi.

KÖPRÜ HASAR ALDI

Kazada bir köprünün de hasar aldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, iki trenin de ciddi zarar gördüğü ve birkaç vagonuyla beraber raydan çıktığı görülüyor. Trenlerin kaldırılması için çalışma sürüyor.