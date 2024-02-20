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    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatörlerle görüştü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD&#039;li Senatörlerle görüştü
    Recep Tayyip Erdoğan, ABD, F-16, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile görüştü.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy ile görüştü.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

    ERDOĞAN ABD'Lİ SENATÖRLERLE GÖRÜŞTÜ

    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan paylaşım yapıldı. Söz konusu paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Murphy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li Senatörlerle görüştü

    F-16 SATIŞINA ONAY VERİLDİ

    Öte yandan ABD, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından F-16 satışına onay verdi. F-16 satışı için ABD Kongresi'ndeki süreç tamamlandı. F-16 savaş uçağı tedariki ve modernizasyonuna ilişkin takvimin bu yılın haziran-temmuz aylarında yürürlüğe girmesinin bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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