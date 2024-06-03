Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Adli para cezalarında alt ve üst sınır yükseltildi

Adalet Bakanı Tunç, 1 Haziran 2024'ten itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezalarının artırıldığını belirterek, alt sınırın 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırın ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri sosyal medya hesabından duyurdu. Tunç'un açıklamasına göre, 1 Haziran 2024 sonrasında işlenen suçlara ilişkin adli para cezalarında alt ve üst sınır yükseltildi.

Yeni düzenleme ile birlikte adli para cezalarında alt sınır 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınır ise 100 TL'den 500 TL'ye yükseltildi.

HAGB HAKKINDA

Tunç'un paylaşımı şöyle:

"1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı artık istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir.

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlar bakımından kanun yollarına başvuru süreleri “2 hafta” olarak uygulanacak ve bu süreler gerekçeli kararın “tebliğ edilmesiyle” başlayacaktır.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Konutu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülüğü uygulandıktan sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya beraat kararı verilen kişiler de maddi ve manevi tazminat talep edebilecektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki uygulanan bazı koruma tedbirleri nedeniyle yapılan maddi ve manevi tazminat istemleri ağır ceza mahkemeleri yerine Tazminat Komisyonuna yapılacaktır.

Asliye ceza mahkemelerinde uygulanan basit yargılama usulünde, verilen mahkeme kararlarına itiraz edilmesi halinde yargılamayı yapacak hâkimin belirlenme usulündeki değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılması usulünde yapılan değişiklikler de 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına karşı sulh ceza hâkimlikleri yerine idare mahkemelerinde dava açılabileceğine dair hüküm 01 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ADLİ PARA CEZALARINDA ARTIŞ

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından adli para cezaları artırılmıştır (Alt sınırı 20 TL yerine 100 TL, üst sınırı ise 100 TL yerine 500 TL).

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenen suçlar bakımından ön ödeme miktarı artırılmıştır (Bir gün karşılığı 30 TL yerine 100 TL olarak hesaplanacaktır.)

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren ceza mahkemelerince doğrudan verilen adli para cezalarının kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır.

İdari para cezalarına ilişkin sulh ceza hâkimliklerince 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı yapılacak itirazların kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmıştır."