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Adana sıcağına dayanamadılar! Eski araçlar için öyle bir yöntem buldular ki...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana sıcağına dayanamadılar! Eski araçlar için öyle bir yöntem buldular ki...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sıcakların 40 derecenin üzerinde seyrettiği Adana'nın Kozan ilçesinde eski araç sahipleri aşırı sıcaklara dayanamayarak araçlarına ev tipi klima taktırdı.

Tüm zamanların haziran ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana'da eski model klimasız araç sahiplerinin imdadına Kozanlı bir tamirci yetişti. Kozan Oto Sanayi Sitesinde 13 yaşından bu yana oto tamirciliği yapan Mustafa Yücel, “Benim bir eski model otomobilimde ısınma, hararet sıkıntısı vardı bu sorunu çözmek için geliştirdiğim sistem şimdi klimasız araçların imdadına yetişti. Bu Universal sistem diye geçiyor biz bunu eski model otomobillere parçaları bir araya getirerek 12 volt elektrikle çalışan klima sistemine dönüştürdük. Günde 2 araca takabiliyoruz. Şu an 4 aracımız sırada. Biri Kadirli’den biri İstanbul’dan geliyor. Sorunsuz çalışıyor 40-45 bin TL bir maliyeti oluyor” diye konuştu.

Adana sıcağına dayanamadılar! Eski araçları serinletmek için öyle bir yöntem buldular ki... - 1. Resim

84 model aracına klima taktıran Ramazan Karakurt “Şu an Adana çok aşırı sıcak. Araba ile çalışamıyorum, ben de burada esnafım sorunsuz çalıştığını gözlemledim ve aracıma taktırmaya geldim” dedi.

Adana sıcağına dayanamadılar! Eski araçları serinletmek için öyle bir yöntem buldular ki... - 2. Resim

TALEP FAZLA

Eşinin siparişlere yetişememesi üzerine eşine destek için sanayiye gelen ve Kozan Sanayi Sitesinin tek kadın esnafı olan Fatma Yücel ise "Eşim taleplere yetişmekte zorlanıyordu ben de ona destek için işlerine yardım etmek için yanına geldim. Ona yardımcı oluyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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