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Adana' Yüreğir'de sokakta sohbet eden gençlere EYP ile saldırı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da sokak ortasında konuşan bir grup genç, el yapımı patlayıcı ve silahla saldırıya uğradı. Adem Şiş ağır yaralanırken, kimliği belirlenemeyen saldırgan olay yerinden kaçtı.

Adem Şiş, Adana'nın Yüreğir ilçesinin Yamaçlı mahallesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken hayatının şokunu yaşadı. Şiş, kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin saldırısına uğradı.

Adana' Yüreğir'de sokakta sohbet eden gençlere EYP ile saldırı - 1. Resim

ÜZERİNE EYP FIRLATTI

Saldırıda şüpheli, Adem Şiş’e tabanca ile ateş açtı ve sonrasında üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) fırlattı. EYP’den saçılan parçalar Adem Şiş’in başına isabet etti.

Ağır yaralanan Adem Şiş, kanlar içerisine yere yığıldı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana' Yüreğir'de sokakta sohbet eden gençlere EYP ile saldırı - 2. Resim

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kaçarak izini kaybettirdi. Sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılan Adem Şiş’in tedavisi devam ederken, durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.

Adana' Yüreğir'de sokakta sohbet eden gençlere EYP ile saldırı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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