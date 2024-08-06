Adana'da baraj gölüne düşen helikopter için ilk çalışma yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yanına müdahale ederken kaza kırıma uğrayarak baraj gölüne düşen helikopter için çalışmalar başladı. 5 kişinin sağ kurtulduğu helikoptere 7 kaldırma balonu takıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti. Kıyıdaki hazırlıklarını tamamlayan 20 kişilik ekip, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

7 KALDIRMA BALONU BAĞLANDI

Baraj gölünün yaklaşık 35-40 metre derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü. Dalgıçlar, 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonu bağladıkları helikopteri yüzeye yaklaştırmaya çalıştı.

Taşıtın bir kısmının balçıkta olması nedeniyle balon sayısını artıran ekipler, helikopterin yaklaşık 15 metre derinliğe çıkarılmasını sağladı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Su altı dronu ile bölgeden görüntü alan ekipler, çalışmalara yarına kadar ara verdi. Helikopterin, yüzeye yaklaştırıldıktan sonra botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

YANGINA MÜDAHALE EDERKEN KAZA KIRIMA UĞRADI

Adana’da orman yangınına müdahale eden helikopter göle düştü. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı’ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır” dedi.