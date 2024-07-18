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Adana'da kayınpederini öldüren eski damadın vahşet görüntüleri ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adana, Cinayet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da eski kayıppederini silahla vurarak öldüren eski damat, kayınvalidesini de yaraladı. Eski damat Ahmet S.'nin M.B.'yi öldürdükten sonra bedenini tekmelediği görüntüler ortaya çıktı.

Adana'da eski kayınpederini silahla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan şüpheli, Seyhan Polisi tarafından yakalanırken, eski damadın kayınbabasını öldürdükten sonra başında bekleyip onu tekmelediği ortaya çıktı.

Adana'da kayınpederini öldüren eski damadın vahşet görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 08.40 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 902. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 01 AVD 457 plakalı araçla mahalleye gelen Ahmet S., eski kayınpederi M.B. ve eski kayınvalidesi G.B. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ahmet S., eski kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurarak ağır yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.B. ve G.B. Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılırken M.B.'nin hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Kayınvalidenin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren Ahmet S., ise Seyhan polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli sorguya alındı. Bu arada şahsın kayınbabasını öldürdükten sonra bir süre başında beklediği ve onu tekmelediği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüyü çeken şahısların korku içinde polisi aradığı çocukların da ağladığı duyuldu.

Adana'da kayınpederini öldüren eski damadın vahşet görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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