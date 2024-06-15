Adana'da yakalanan torbacıların 'kraliçe arı' bahanesi polisleri bile şaşırttı

Adana emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki uyuşturucu taciri gözaltına alındı. Durdurulan araçta 53 kilogramlık metamfetamin yakalanırken, torbacıların "Kovanlarla kraliçe arıları taşıyoruz, ballar var onu götürüyoruz" savunması herkesi şaşkına çevirdi.

Adana'da narkotik polisleri durdukları hafif ticari araçtaki arı kovanlarının içerisinde bal peteklerinin altına zulalanmış vaziyette 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirirken olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler ifadelerinde, “Kovanlarla içerisinde kraliçe arıları taşıyoruz, ballar var onu götürüyoruz” diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

62 PAKETTE 53 KİLOGRAM METAMFETAMİN

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafif ticari araçta kente yüklü miktar uyuşturucu madde sokulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler söz konusu aracı takip altına alarak aracı Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Kozan yolunda durdurup şüphelileri de yakaladı.

Araçta yapılan aramalarda arı kovanlarının içerisinde bal peteklerin altına zulalanmış vaziyette 62 pakette toplam 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla alakalı Tuncay B. ve Erdem B. gözaltına alındı.

SAVUNMALARI POLİSLERİ ŞAŞIRTTI

Emniyetteki sorgularında Tuncay B., “Kraliçe arımızla birlikte kovanlar içerisinde arıları taşıyoruz” derken Erdem B. ise, “Tuncay'ın yanında çalışırım kovanların içerisinde ballar ve onu götürüyoruz” diye savunma yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.