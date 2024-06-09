Uyuşturucu baronlarına yönelik nefes kesen operasyon! Hayalet Organ, Limanlar Kralı enselendi

Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye’ye ve Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı yapan 4 suç örgütü elebaşlarına operasyon düzenlendi. 12 ilde eş zamanlı yapan operasyonda “Hayalet Orhan” lakaplı Mert (Orhan) Ünğan, “Limanlar Kralı” lakaplı Aydın Razaki, İbrahim Kurtar ve Recep Özyıldız yakalandı. 4 örgütten toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkâri, Mardin, Van ve Balıkesir’de “Kuyu-4” operasyonlarında 4 uyuşturucu çetesi çökertildi. Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye’ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri belirlenen örgütlerden 62 şüpheli gözaltına alındı.

BARONLAR KISKIVRAK YAKALANDI

Hürriyet'in haberine göre, 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlardan elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız’ın yaptığı 4 örgütün Türkiye’de ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi. Operasyonlarda toplam değeri 11 milyar lira olan 200 adet taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu. 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

PARALARI BÖYLE AKLAMIŞLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

“Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan’ın yaptığı uyuşturucu suç örgütünün, Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye’ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri belirlendi. Örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan E.D.’nin, Balkan ülkelerinden Türkiye’ye getirilen skunk ve Ortadoğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu, A.N., S.İ., E.Ş., L.T., Ö.A., T.A., İ.A. ve M.A.A.’nın tüm saha operasyonlarını yönettikleri ortaya çıktı.

Örgütün, Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi. Elebaşılığını İbrahim Kurtar’ın yaptığı ve ‘Kurtar’ grubu olarak bilinen örgütün başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkıyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda’da ele geçirilen 372 kilo eroinden sorumlu oldukları, S.K., Z.K., E.P., M.T., M.T.’nin sahada aktif olarak rol aldıkları belirlendi.”

‘LİMANLAR KRALI’ AYDIN RAZAKİ

“Limanlar Kralı” lakaplı Aydın Razaki’nin Ortadoğu’dan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve paraları yurtdışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı tespit edildi. Razaki ismi Seçil Erzan davasında hazırlanan MASAK raporunda da geçmişti.

RECEP ÖZYILDIZ

Elebaşılığını Recep Özyıldız’ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü, Türkiye’de geçen yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi. Suç örgütünün en büyük özelliği, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili olarak ‘aile yapılanması’ gösterdiği. Suç örgütünün yönetici kadrosu içerisinde Abdulkadir Koyunbakan isimli şahsın da bulunduğu tespit edildi.

İBRAHİM KURTAR

“Kurtar” suç örgütünün günümüze kadar yapılan çalışmalarda lider ve yönetim kadrosu deşifre edildi. Suç örgütünün ülkemiz ve Avrupa ülkelerine nakledilen eroin maddesi sevkıyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, yapılan çalışmalarda Rusya ve Hollanda ülkelerinde ele geçirilen 372 kg eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

‘HAYALET ORHAN'

2014 yılında Yunanistan açıklarında 2 ton 100 kilogram eroin taşıyan gemi, Yunan polisi tarafından yakalandı. Bu olaydan 10 gün sonra da yine Yunanistan’ın Pire şehrinde bir depoda saklanan 1 ton uyuşturucu daha bulundu. Uyuşturucunun sahipleri iddiaya göre Orhan ve İlhan Ünğan ile Çetin Koç’tu. Bu kişiler, uyuşturucunun yakalanmasından Naci Şerifi Zindaşti’yi sorumlu tuttu ve aralarında husumet başladı. Aynı yıl Büyükçekmece’de Zindaşti’nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ve yeğeni öldürüldü. Zindaşti’nin kızı ve yeğeninin ölüm emrini veren kişiler iddiaya göre Orhan Ünğan ve kardeşi İlhan Ünğan ile Çetin Koç’tu. Orhan Ünğan, iki cinayetten yargılanmaya başladı. Ünğan, yargılandığı davada 2019 yılında beraat etti ancak İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Yargılama hâlâ sürüyor.

2023’TE İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başka suçtan tutuklu bulunan Orhan Ünğan, 2021 yılında COVID-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli çıktıktan sonra yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmış ancak serbest bırakılmıştı. Orhan Ünğan, 2023’te ismini “Mert” olarak değiştirdi.

SELİM IŞIK

Ünğan’a yapılan operasyonda yakalanan “Tilki Selim” lakaplı eski baronlardan Selim Işık da dikkat çeken isimlerden. Selim Işık, Ünğan’ın liderliğini yaptığı suç örgütünde tüm saha operasyonlarının yönetimlerinden sorumlu isimlerden biri. Eroin kaçakçısı “Tilki Selim”, Susurluk’un kilit isimlerinden “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım adına geçmişte haraç topladığı iddiasıyla gündeme gelmişti.