Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana&#039;daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evden gelen kötü kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İşçiler evdeki çöpleri 10 saatte temizleyebilirken, bir çalışan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yeşilyurt Mahallesi sakinleri çevreyi saran kötü koku sonrası belediyeye şikayette bulundu. Yapılan inceleme sonrasında konun geldiği yer bulundu ve harekete geçildi. Çöp ev ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla temizlenebildi.

Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

MAHALLEYİ SARAN KOKU ÇÖP EVDEN

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir müstakil evden gelen kötü kokular mahalleyi etkiledi. 53 yaşındaki Abdullah Aslan'a ait evden uzun zamandır çöp kokusu gelmesi üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.

Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

Bölgeye polis ve Seyhan Beleyesine ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.

Polis nezaretinde eve giren işçiler kapı açıldığında adeta çöplük ile karşılaştı. Yaklaşık 10 saat boyunca çöp evde temizlik çalışması yapıldı.

Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - 3. Resim

BİR İŞÇİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı.  İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - 4. Resim

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Mahalleli Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.

Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Wilma Elles Türk vatandaşı oldu! Yeni adını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü! - GündemEsenyurt'ta mahalle kavgasına giden kadın eve dönünce öldü!Sokakta çıkan kavga hastane bahçesinde devam etti! Pala ve bıçaklarla saldırdılar - GündemSokaktaki kavga hastanede devam etti! Çok sayıda yaralı varAK Parti ve CHP'ye geçen vekillerin ardından TBMM'de sandalye dağılımı değişti - GündemTBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte son sayılar'Dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetten 32 göçmen çıktı - Gündem'Dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetten 32 göçmen çıktıHatay'daki bir düğünde halay başı olma tartışması kavgaya dönüştü - GündemDüğünde trajikomik kavga! Sandalyeler havada uçuştuMehmet Şimşek istifa mı etti? İletişim Başkanlığı'ndan net açıklama - GündemGündem olan iddiaya cevap gecikmedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...