Adana'daki çöp evi temizlemeye çalışan işçi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir evden gelen kötü kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. İşçiler evdeki çöpleri 10 saatte temizleyebilirken, bir çalışan fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Yeşilyurt Mahallesi sakinleri çevreyi saran kötü koku sonrası belediyeye şikayette bulundu. Yapılan inceleme sonrasında konun geldiği yer bulundu ve harekete geçildi. Çöp ev ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla temizlenebildi.

MAHALLEYİ SARAN KOKU ÇÖP EVDEN

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir müstakil evden gelen kötü kokular mahalleyi etkiledi. 53 yaşındaki Abdullah Aslan'a ait evden uzun zamandır çöp kokusu gelmesi üzerine durum 112 Çağrı Merkezine bildirildi.

Bölgeye polis ve Seyhan Beleyesine ait temizlik işlerinde çalışan işçiler sevk edildi.

Polis nezaretinde eve giren işçiler kapı açıldığında adeta çöplük ile karşılaştı. Yaklaşık 10 saat boyunca çöp evde temizlik çalışması yapıldı.

BİR İŞÇİ FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Evde yapılan temizlik çalışmalarında işe yaklaşık 4 kamyon çöp çıkartıldı.

Yapılan temizlik çalışması sırasında bir işçi kokudan fenalaştı. İşçinin fenalaşması üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa bindirilen işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ

Mahalleli Osman Köksal, "Burası 20 yıla yakındır bu şekilde. Bu sokak daha önce kapalıydı ama yol açtılar. Bunları görmüyoruz, evden çıkmıyorlar. Bir kişi var o topluyor genelde. Sanırım bu kişi hasta ve ruh sağlığına da götürüyorlar. Sağda solda ne varsa toplayıp getiriyor. Bu kokuyu ve görüntüyü kim ihbar etmez. Burada biriktirmenin ne faydası var, para da etmez bunlar. Milletin çocuğu var, sinekten geçilmiyor çok rahatsızız. Burayı temizliyorlar ama iki hafta sonra yine böyle olacak" dedi.