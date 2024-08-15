Bu evi gören ekipler şaşkın! Kamyon kamyon çöp çıktı

Alanya'da vatandaşların pis kokusundan şikayet ettiği bir evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı.

Bu ev çöpten arınmıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton

Bu ev çöpten arınmıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kestel Mahallesi'nde bulunan çöp evde temizlik çalışmalarını tamamladı. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine harekete geçen ekipler, evin dezenfeksiyonunu gerçekleştirdi ve 4 kamyon dolusu atığı topladı.

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VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Kestel Mahallesi Tahsırlar Sokak’ta bulunan ve pis kokuların yayılmasına neden olan ev, çevredeki vatandaşların şikayetlerine sebep olmuştu. Muhtar Hüsnü Uyar'ın da girişimleri sonucu Alanya Kaymakamlığı'na başvuruda bulunuldu. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından Alanya Belediyesi ekipleri harekete geçerek evin temizliğini gerçekleştirdi.

EVDEN 4 KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin nezaretinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, ekipler evin içerisinde biriken atıkları titizlikle topladı. 3 kamyon çöp ve 1 kamyon geri dönüşüm malzemesi evden çıkarılarak temizlik işlemi tamamlandı. Alanya Belediyesi'nin yaptığı bu temizlik çalışması, çevre ve halk sağlığı açısından önem taşıyor.