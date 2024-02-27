Adana'nın 75 yıllık simgesi yıkılıyor! Çalışmalar başladı

Adana'nın simgelerinden biri haline gelen 75 yıllık büyük postane binası, Kahramanmaraş depremlerinde aldığı ağır hasar nedeniyle yıkılıyor.

Kahramanmaraş'ta Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler, çevredeki 11 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depremin en çok etkilediği iller arasında Adana da yer alırken, birçok yapı hasar aldı.

BÜYÜK POSTANE BİNASI AĞIR HASAR ALDI

Kent genelinde 11 bina yıkılırken, depremin etkisiyle 2 bin 988 bina ise ağır hasar aldı. Ağır hasar alan yapılardan birisi de yaklaşık 75 yıl önce yapılan büyük postane binası oldu.

Adana'nın simgelerinden biri olan merkez Seyhan ilçesine bağlı Kızılay Caddesi'ndeki büyük postane binasının yıkımına başlandı.

"ADANA'NIN ESKİ VE MAZİSİ OLAN BİR BİNASI"

Binanın depremde ağır hasar aldığını belirten ve uzun zamandır yıkılmasını beklediklerini söyleyen Abdullah Can, "Depremden dolayı hasar aldığını biliyoruz, Adana’nın eski ve mazisi olan bir binası yıkılıyor. Elbette üzgünüz fakat depremden hasar gördüğü için bir an önce yıkılması gerekiyordu. Geçmişi, 75 yaşlarında bir bina. Yerine tekrardan postane yapılacağından dolayı daha tertipli daha düzenli, vatandaşlarımıza daha uygun bir yer olacaktır" dedi.

"YIKILIP YENİSİNİN YAPILMASI ŞART OLDU"

Çevredeki vatandaşların ve esnafın güvenliği için ağır hasar alan binanın yıkılması gerektiğini söyleyen Gökhan Noyan ise şöyle konuştu:

"Bir yıldır kapalı olması çevredeki esnafları da etkiliyor. Bir an önce yıkılıp yerine tekrardan tertipli, düzenli, milletimize vatandaşlarımıza güzel bir hizmet sunulması için postane yapılmalı. Biz de burada 20 yıllık esnafız, buranın kapanması bizleri de etkiledi, dolayısıyla buranın yıkılıp yenisinin yapılması şart oldu artık" diye konuştu.