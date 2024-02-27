Adana'da korkunç olay! 5 kişi tarafından hem darbedildi hem bıçaklandı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Anadolu Ajansı 27 Şubat 2024 10:01 - Güncelleme: 27 Şubat 2024 10:08 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı

Adana Seyhan'da 5 kişi Selam Şenci adlı genci önce darbetti, sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Şenc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.