Adana'da korkunç olay! 5 kişi tarafından hem darbedildi hem bıçaklandı
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana Seyhan'da 5 kişi Selam Şenci adlı genci önce darbetti, sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Şenc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Şenci ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
O ANLAR KAMERALARDA
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. 2'si kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İDDİALAR NELER?
Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.