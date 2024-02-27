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    • Haberler > Yaşam > Adana'da korkunç olay! 5 kişi tarafından hem darbedildi hem bıçaklandı

    Adana'da korkunç olay! 5 kişi tarafından hem darbedildi hem bıçaklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adana Seyhan'da 5 kişi Selam Şenci adlı genci önce darbetti, sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Şenc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O anlar kameralara yansıdı.

    Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci, kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.

    Ağır yaralanan Şenci ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    O ANLAR KAMERALARDA

    Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. 2'si kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darbedilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    İDDİALAR NELER?

    Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darbettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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