Ağır hasarlı ama... Tek kolonda asılı kaldı, herkes hayret etti

11 Aralık 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:24

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin üzerinden geçen 10 ayda, birçok ilde yıkım çalışmaları hala devam ediyor. Elazığ'da ağır hasarlı olduğu nedeniyle yıkım kararı verilen 28 daireli, 7 katlı bir bina ise hem ekipleri hem de görenleri hayrete düşürdü.

Büyük bir kısmı yıkılan binanın yedinci katı tek kolon üzerinde havada kaldı. Son kat, ekiplerin çalışmalarının üçüncü gününde yıkılabildi. İlk kez böyle sağlam bir bina yıkımı ile karşılaştıklarını söyleyen firma sahibi Emrullah Argın, ''Zor oldu ama sonunda binayı aşağı almayı başardık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş 6 Şubat tarihinde 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi. İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, artçı sarsıntılar ise hala devam ediyor.