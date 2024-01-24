Ağrı'da 'şerit' faciası! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı

24 Ocak 2024 16:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 16:26

Korkutan kaza Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Bir yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.