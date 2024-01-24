Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Ağrı'da 'şerit' faciası! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Son zamanlarda artışa geçen yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ağrı'da, yolcu otobüsü şerit değiştiren kamyonetle çarpıştı. Orta refüjdeki direklere dalan otobüsün ön camı tuzla buz oldu, feci kazada 11 kişi yaralandı.

    Ağrı&#039;da &#039;şerit&#039; faciası! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Korkutan kaza Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Bir yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.

    11 KİŞİ YARALANDI

    Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Ağrı'da 'şerit' faciası! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Detaylar belli oldu... Selahattin Demirtaş annesini ziyaret etti - GündemÖzel izinle annesini ziyaret etmişti... Detaylar belli olduYeniden Refah Partisi, AK Parti ile ittifak iddialarını yalanladı: Henüz kararımızı vermedik - GündemYeniden Refah Partisi'nden resmi açıklama geldiAK Parti Ankara adayı Turgut Altınok'tan özel açıklamalar... Son anket sonucunu duyurdu - GündemSon anket sonucunu canlı yayında duyurdu67 ayrı pakette toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltında - Gündem67 ayrı pakette toplam 109 kilogram kokain ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltındaİYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu - GündemİYİ Parti'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım olduEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Savcıdan 'fazla ceza' itirazı - GündemEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme: Savcıdan 'fazla ceza' itirazıAK Parti, Ankara'da 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı  - GündemAK Parti, Ankara'da 4 ilçeyi MHP'ye bıraktı Erdoğan duyurdu... CHP adayı Erdal Beşikçioğlu'nun rakibi Enver Demirel oldu - GündemBehzat Ç.'nin rakibi belli olduErdoğan'dan 'Hafize Gaye Erkan' açıklaması... 'Fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz' - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı'na sahip çıktıGerilme hızı gittikçe artıyor! Ahmet Ercan'dan Bingöl'e '8'lik deprem' uyarısı - Gündem"Depreme en duyarlı yer burası"
    Sonraki Haber Yükleniyor...