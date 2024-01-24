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Ağrı'da 'şerit' faciası! Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Son zamanlarda artışa geçen yolcu otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi. Ağrı'da, yolcu otobüsü şerit değiştiren kamyonetle çarpıştı. Orta refüjdeki direklere dalan otobüsün ön camı tuzla buz oldu, feci kazada 11 kişi yaralandı.
Korkutan kaza Patnos-Hamur karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Bir yolcu otobüsü, Suvar kavşağına geldiği sırada, aynı yönde seyreden kamyonetin sol şeride geçmesiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da orta refüjde bulunan direklere çarptı.
11 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada E.E., M.D., D.B., G.B., R.A., H.G., S.N.C., K.A., Y.Y., D.A. ve kamyonet şoförü M.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Tutak Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı