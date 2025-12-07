Eyüpsultan Belediyesi, nikâh ve yapı işlemleri ücretlerinde büyük zam yaptı. Artış yüzde 300'ü bulurken AK Partili vekilin itiraz edeceği öğrenildi.

Eyüpsultan Belediyesi Meclisinde oy çokluğuyla alınan kararla evlenecek çiftlerin nikâh ücretleri belirlendi. Buna göre belediye salonu nikâh ücreti, aile cüzdanı hariç, 10 bin liradan 13 bin 500 liraya, hafta sonu ise 12 bin 500 liradan 16 bin 875 liraya yükseltildi.

YÜZDE 300 ARTIŞ

Ayrıca yıkılacak yapılarda asbestli malzeme durum tespiti ve dosya değerlendirme bedeli, 100 metrekareye kadar olan yapılarda 2.500 liradan %300 artışla 10 bin liraya çıkarıldı. Durum tespiti yapılmadan sökülen gecekondular için ücret; 20 bin liradan 60 bin liraya, yüksek katlı binalar içinse 20 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.

AK PARTİ İTİRAZ EDECEK

Evsel katı atıkların açık araçla alım ücreti de 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı. CHP yönetiminin istişare etmeden karar aldığını söyleyen AK Parti Grup Başkan Vekili Metin Çırpan “Bazı tarifelerde %300-400’lük zamlar var. Biz bu zamlara ret vereceğiz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından tarife teklifl erini içeren madde oy çokluğuyla Meclis’ten geçti.

Haberle İlgili Daha Fazlası