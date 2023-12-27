AK Parti adayları ne zaman açıklayacak? AK Parti belediye başkan adayları ne zaman belli olacak?

27 Aralık 2023 11:05 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 11:08

AK Parti'de, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında belediye başkan adaylarını belirleyecek Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu. Aday tespit komisyonu tüm belediye başkan adaylarının ilan edilmesi sürecine kadar mesaisini sürdürecek. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala vatandaşlar partilerin belediye başkan adaylarının ne zaman belli olacağını araştırıyor. AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı mı? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde. Peki, 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde AK Parti belediye başkanı adayları ne zaman belli olacak?

AK PARTİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

AK Parti’de Aralık ayının ortasında adaylar açıklanmaya başlayacak. AK Parti adaylarını aralık ayının ortasından ocak ayının sonuna kadar peyderpey açıklayacak. Belediye başkan aday adaylığı başvurularını 9-22 Kasım tarihleri arasında alan AK Parti, 26 Kasım'da da temayül yoklamasını yapmıştı.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti’de Aday Tespit Komisyonu çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını titizlikle değerlendirecek. Ayrıca, partinin teşkilat başkanlığı ile ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dinleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki komisyon tarafından belirlenecek büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları Ocak ayının sonuna kadar peyderpey kamuoyuna duyurulacak.