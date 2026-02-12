AK Parti’nin ramazan ayı program ve organizasyonlarını içeren kapsamlı çalışma, AK Parti MYK’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

EMRAH ÖZCAN - Çalışma neticesinde AK Parti Ramazan ayında faaliyetlerini “Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir” sloganıyla yürütecek.

Ramazan ayı boyunca AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ve yerel teşkilat mensuplarının katılımıyla 81 ilde çeşitli ziyaret ve programlar gerçekleştirilecek.

AK Parti “Gönül Sofraları” ile 81 ilde vatandaşla buluşacak! Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı

Bu doğrultuda 6 Şubat depremlerinin ardından yeni yuvalarına kavuşan vatandaşlara “Yeni Evim, İlk İftarım” ziyaretleri yapılacak.

Gönül sofraları kapsamında şehit yakınları, gaziler, engelliler, yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleriyle iftar buluşmaları düzenlenecek. Her milletvekili en az beş şehirde programlara katılacak.

Ay boyunca camilerde ve teşkilat mekânlarında mukabele programları yapılacak; teravih sonrası çay sohbetleriyle mahallelerde samimi buluşmalar gerçekleştirilecek.

Üniversitelerde kampüs iftarları ve öğrenci programlarıyla gençlere yönelik çalışmalar sürdürülecek.

