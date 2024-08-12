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AK Parti MYK bugün toplanıyor... Atalay ve Kavala gündemde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti MYK bugün toplanıyor... Atalay ve Kavala gündemde

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanıyor. Zirvede, Can Atalay ve Osman Kavala meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün yoğun gündemle toplanıyor.  Toplantıda, Gezi Davasından cezaevinde bulunan Can Atalay ve Osman Kavala meselesinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantıda gündemi sürekli meşgul eden bu meselenin enine boyuna tartışılması öngörülüyor.

Öte yandan Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı “7 Bölge 7 Bin Cemre” projesi hakkında bilgilendirme yapacak. Proje ile Türkiye’nin 7 bölgesinde 7 bin genç Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) iş birliğinde; deprem, sel, yangın, heyelan vb. afet konularında gönüllü olarak eğitim almıştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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