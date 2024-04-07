AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörüne yalanlama! "Ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, AK Parti Sancaktepe Belediyesi başkanlık katında jakuzi bulunduğunu iddia etti. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, sosyal medyada yankı uyandıran bu iddiayı yalanlayarak, "Az sonra belediye binasına çıkın, o bahsedilen ve sosyal medyada, yazılı ve sosyal basında gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var" dedi.

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, partinin Sancaktepe İlçe Teşkilatı üyeleriyle belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın bir yayın kuruluşunda dile getirdiği "jakuzi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"NE ÖYLE BİR ODA VAR, NE ÖYLE BİR JAKUZİ VAR"

Akpınar, söz konusu alanda fiziki şartlar nedeniyle kullanılmayan birçok alanın da mevcut olduğunu belirterek, "Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. Ben sizlerden de rica ediyorum, az sonra belediye binasına çıkın, o bahsedilen ve sosyal medyada, yazılı ve sosyal basında gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla, yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum." ifadelerini kullandı.

"LİNÇ GİRİŞİMİ" OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Sancaktepe halkına hizmet edilmesini arzu ettiklerini kaydeden Akpınar, şöyle konuştu:

"İftirayla, ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin 'Çamur at, izi kalsın' anlayışıyla bir yere varılamayacağını biz de biliyoruz, tüm vatandaşlarımız da biliyor. Ben bu konudaki dikkatlerinizi, bu yapılan iftiraların asılsız olduğunu ve hiçbir zaman da bizim belediye başkanlarımızın katlarında böyle sosyal medyada görünen çok şafşatalı ne jakuzi, ne kullanım alanları olduğuna şahit olmadım. Böyle bir şey de bizim zihniyetimizde yok ama ben tüm basın mensupları arkadaşlarımdan özellikle sizlerin vasıtasıyla hem kamuoyu vicdanına bunları sunmak istiyorum hem de Sancaktepe halkımızın bu linç girişimini, bu ahlaksızca davranışları yapan kişi ve şahısları kendi vicdanlarına havale ediyorum."