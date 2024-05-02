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AK Partili başkanın makam aracı yayalara çarptı: Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Partili başkanın makam aracı yayalara çarptı: Yaralılar var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı trafikte yayalara çarptı. Kazada biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

AK Parti Samsun İl Başkanı'nın makam aracı yaya geçidinden geçen insanlara çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

AK PARTİLİ BAŞKAN YAYALARA ÇARPTI

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı Fener Tramvay İstasyonu yanında meydana geldi.

AK Partili başkanın makam aracı yayalara çarptı: Yaralılar var - 1. Resim

1'İ AĞIR 2 YARALI VAR

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve yönetim kurulu üyelerinin içinde bulunduğu Umut Ö. idaresindeki 55 AK 510 plakalı makam aracı, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı (19) ve Cenker Yıldız'a (23) çarptı.

AK Partili başkanın makam aracı yayalara çarptı: Yaralılar var - 2. Resim

Kazada yaralanan yayalar ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Cenker Yıldız'ın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AK Partili başkanın makam aracı yayalara çarptı: Yaralılar var - 3. Resim

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bir otelde masaj terapisti olarak çalıştığı öğrenilen Endonezya uyruklu Putu Sherly Meısya Vırayanı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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