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AK Partili Faruk Çelik'ten önemli çıkış: Aday belirleme süreçleri sorgulanmalı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Partili Faruk Çelik&#039;ten önemli çıkış: Aday belirleme süreçleri sorgulanmalı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin ağır toplarından eski bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinin yerel seçimlerde aldığı sonuçlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ / ANKARA - 14 Mayıs seçimlerinde bizzat Cumhurbaşkanı tarafından memleketi Artvin’den aday olması istenen eski bakan ve Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bir süredir partisinin aday belirleme süreçlerine ilişkin eleştirilerini, yakın çevresine ve dost sohbetlerinde dile getiriyordu.

Faruk Çelik’in seçim sonuçlarına ilişkin tespitleri şöyle:

"Seçim sonuçlarını yalnızca ekonomiye bağlamak, seçilen veya oy artıran adaylarımızın başarısını da görmezden gelmektir. Seçimde alınan sonuç nasıl ki sadece ekonomi kaynaklı değilse, öz eleştiri sorumluluğu da sadece adaylarda değil, aday belirleme süreçleri de sorgulanmalıdır. Geçmiş dönemlerde aday belirleme süreçlerinde sorumluluk almış biri olarak ‘benim adayımdan’ ziyade sonuç alacak aday en önemli kriterimizdi.

Son dönemlerde ‘Nasılsa Reis kazanıyor; en iyisi biz zafere kimseyi ortak etmeyelim’ anlayışı hâkim olmaya başladı. Hâlbuki biz olumlu her işin sahibi olarak ‘Yukarısını’ gösterir, olumsuzlukları kendimiz üstlenirdik. Bugün alınan neticede sorumluluk adresi olarak ‘Yukarısı’ diyenler, sorumluluk alın ve gereğini yapın."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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