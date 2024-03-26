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Haberler > Gündem > AK Partili vekil Erol Keleş'ten örnek hareket! Bir çocuğun hayatını kurtaran manevra

AK Partili vekil Erol Keleş'ten örnek hareket! Bir çocuğun hayatını kurtaran manevra

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seçim çalışmaları kapsamında bir programa katılmak üzere yola çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, küçük bir çocuğun boğazına şeker kaçtığını fark etti ve heimlich manevrası ile küçük çocuğun hayatını kurtardı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Milletvekilleri de bu kapsamda partileri adına hareket etmeye devam ederken, dikkat çeken haber Elazığ'dan geldi.

HAYAT KURTARAN MANEVRA

Bir programa katılmak üzere yola çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, yolda bir grup vatandaşın toplandığını gördü ve durumun ne olduğunu anlamak için aracını durdurdu. Kalabalığın arasında nefes almakta güçlük çeken küçük bir çocuk olduğunu fark eden Prof. Dr. Keleş, çocuğun yanına gitti.

Boğazına şeker kaçan çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğulmasını engelleyen Prof. Dr. Keleş, çocuğun yeniden nefes almasını sağladı. Çocuğun ailesi ve olay yerindeki vatandaşlar, Prof. Dr. Erol Keleş'e teşekkür etti.

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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