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Akdeniz güneşlenirken Ağrı'da kayak keyfi sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye haziran ayının girmesiyle yaz turistlerini ağırlamaya başladı. Akdeniz bölgesi güneşin tadını çıkartmak için dolarken, Ağrı'da ise kayak keyfi devam ediyor.

Ağrı Dağı’na tırmanmak için gelen bir grup dağcı, dağın eteklerinde kayak yaparak tırmanışlarına renk kattı.

Akdeniz güneşlenirken Ağrı'da kayak keyfi sürüyor - 1. Resim

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, zirve tırmanışı yaptıkları sırada havanın da elverişli olmasıyla birlikte kayak yaptı.

Akdeniz güneşlenirken Ağrı'da kayak keyfi sürüyor - 2. Resim

Dağın eteklerinden aşağıya doğru profesyonelce kayan dağcılar, tırmanışlarına renk katarak o anların tadını çıkardı.

Akdeniz güneşlenirken Ağrı'da kayak keyfi sürüyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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