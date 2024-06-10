Akdeniz güneşlenirken Ağrı'da kayak keyfi sürüyor

Türkiye haziran ayının girmesiyle yaz turistlerini ağırlamaya başladı. Akdeniz bölgesi güneşin tadını çıkartmak için dolarken, Ağrı'da ise kayak keyfi devam ediyor.

Ağrı Dağı’na tırmanmak için gelen bir grup dağcı, dağın eteklerinde kayak yaparak tırmanışlarına renk kattı.

Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, zirve tırmanışı yaptıkları sırada havanın da elverişli olmasıyla birlikte kayak yaptı.

Dağın eteklerinden aşağıya doğru profesyonelce kayan dağcılar, tırmanışlarına renk katarak o anların tadını çıkardı.