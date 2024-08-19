Alevler bu kez Çankırı’da yükseldi! Havadan ve karadan müdahale

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın'da yaşanan ve ciğerlerimizi kavuran yangınların ardından alevler bu kez Çankırı'da yükseldi. Yangın nedeniyle 4 köy tahliye edildi. Öte yandan İzmir ve Balıkesir'de de ormanlık alanda yangınlar sürüyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Canlı Anlatım Özeti KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

4 KÖY BOŞALTILDI

ILGAZ'DA ALEVLER YÜKSELDİ

19.08.2024 20:32

KORKTUĞUMUZ BAŞIMIZA GELDİ

Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, “Korktuğumuz başımıza geldi. 4 köyümüzü tahliye ettik ve vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan gelen ekiplerle yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılıyor. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey, rüzgarın kesilmesi için dua etmek” dedi.

19.08.2024 19:30

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına müdahale sürüyor. Yangın, İvrindi Geçmiş Mahallesindeki ormanlık alanda saat 19.20 sıralarında çıktı.

19.08.2024 19:15

4 KÖY BOŞALTILDI

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesini yaklaşık 1 saattir sürüyor. Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Hızla yayılan yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ederken, tedbir amaçlı tahliye edilen köyler dron ile havadan görüntülendi.

19.08.2024 18:15

HELİKOPTERLER DESTEK VERİYOR

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin ve arazözlerin yangına müdahalesi yaklaşık 1 saattir sürüyor. Yangına havadan müdahale etmek amacıyla helikopter desteği de sağlandı.

19.08.2024 18:02

ILGAZ'DA ALEVLER YÜKSELDİ

Çankırı’nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

19.08.2024 17:02

İZMİR'DE YANGIN SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalelerinin sürdüğünü söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurguladı ve her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti.

YER: Türkiye