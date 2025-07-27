Alevlerin arasında ortalığı karıştıran iddia! Tekme tokat dövüldü, jandarma kurtardı

Bursa'da orman yangınına müdahale etmek için toplanan kalabalık arasında yaşanan bir olay, yangın bölgesinde tansiyonu yükseltti. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı linç edilmekten jandarma ekipleri kurtardı.

Bursa'nın Gürsü ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit ederken, yangın haberini alan birçok vatandaş bölgeye yardım etmek için koştu.

'HIRSIZLIK' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yangının etkilediği Karahıdır köyünde, dışarıdan geldiği belirtilen bir şahsın çevreden eşya çaldığı öne sürülünce vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Kalabalığın hedefi haline gelen kişi, öfkeli grup tarafından darbedildi.

Yumruk ve tekmelerle linç edilmek istenen şahsı, olay yerine hızla ulaşan jandarma ekipleri büyük çaba harcayarak kalabalığın elinden aldı.

O ANLAR KAMERADA

Cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen o anlar, olayın ne kadar gergin geçtiğini gözler önüne serdi. Şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma yürütüyor.