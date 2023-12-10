Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı

10 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 16:08

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan, 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Güner Babacan için Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ile Cemil Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı.

Güner Babacan'ın cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Babacan, geçtiğimiz ay da babası Hilmi Babacan’ı kaybetmişti.

ALİ BABACAN KİMDİR?

4 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da, Hilmi Babacan ve Güner Babacan çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. TED Ankara Koleji'nden 1985 yılında birincilikle mezun oldu. Lisans eğitimini tamamlamak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne giren Ali Babacan, bu bölümden 1989 yılında 4.00 üzerinden 4.00 ortalamayla üniversite birincisi olarak mezun oldu.

1990 yılında dünyanın birçok ülkesindeki üstün başarı gösteren öğrencilere verilen Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Babacan, 1990-1992 yılları arasında Northwestern University Kellogg School’da işletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı.

Yüksek lisans çalışmalarında pazarlama, organizasyon davranışı ve uluslararası iş idaresi dallarında uzmanlaştı, 1992-1994 yılları arasında finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı.

1994 yılında Ankara'ya döndükten sonra aile şirketinin başına geçti; 2001 yılında AK Parti’nin kurucu üyesi oldu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu.

58. Hükümet'te Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 2008’de dünyayı etkileyen ekonomik kriz sonrası 2009 yılında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı oldu. 28 Ağustos 2015’e kadar Başbakan Yardımcılığı görevine devam eden Babacan, aynı zamanda 22.,23.,24. ve 26. Dönemlerde TBMM’de Ankara milletvekilliği görevinde bulundu. 13 yıl boyunca kesintisiz bakanlık yapan Ali Babacan, son dönemlerin en uzun süre bakanlık yapmış ismi oldu.

8 Temmuz 2019 tarihinde kurucu üye olduğu AK Parti’den istifa etti. Babacan, istifasının ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, Türkiye’nin geleceği için yeni bir siyasi parti oluşturmak üzere çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Ali Babacan, 1995 yılında Zeynep Babacan ile evlendi. Kerem, Dilara ve Emir adlarında üç çocuk babasıdır.