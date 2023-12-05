Bakan Yerlikaya'dan İBB adaylığı iddialarına net cevap

5 Aralık 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:11

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gözü 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde. Mahalli idari seçimler için geri sayım başlarken özellikle İstanbul'da partilerin çıkaracağı adaylar merak konusu. Yerel seçimler için yol haritasını belirlemeye başlayan AK Parti'de İSE çalışmalar son sürat devam ediyor.

Yerel seçimlerde CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediyesini almak için yoğun çaba sarf edecek olan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için göstereceği aday merakla bekleniyor.

AK Parti kulislerinde bakanlardan milletvekillerine birçok ismin adı İstanbul için konuşuluyor. O isimlerden biri de İçişleri Bakanı ve eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya. Bakanlığa geldiği sürede çalışmalarıyla takdir toplayan Bakan Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı iddialarına net cevap verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ADAYLIK İDDİALARINA YALANLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, basın-yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Ankara'daki basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını aldı.

AK Parti kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Ali Yerlikaya iddialara açıklık getirdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Yerlikaya, adaylık iddialarını yalanlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı diye bir şey söz konusu değil" dedi.

ÜLKE GENELİNDEKİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülke genelinde gerçekleşen operasyonlar hakkında da bilgi verdi.

Yerlikaya, "180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale getirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi. Son 180 günde, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda, 4 bin 303 şüpheli gözaltına alındı 1304'ü tutuklandı" bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

NARVAS'la (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. NARVAS kapsamında 30 büyükşehrimizde bir ay içerisinde, kasım ayında, 9675 ihbar alındı. Bunun 3945'i sadece İstanbul'da. Aynı dönemde NARVAS kapsamında 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS'ı 1 Ocak 2024 itibarıyla 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Zehir tacirlerine hayatı zehir etmeye kararlıyız. Gölge gibi takiplerindeyiz. Nefeslerini kesip adalete teslim etmeye kararlıyız.

Ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. 3801 göçmen operasyonu yapıldı, 6108 kişi gözaltına alınırken bunların 2110'u tutuklandı. Operasyonlar sonucu 173 bin 550 düzensiz göçmen yakalandı. İkamet ihlalinde olan 184 bin 479 yabancı da ülkemizden ayrıldı. 106 bin kaçak göçmenin sınırdan geçişi engellendi. Ülkemizdeki düzensiz göçmen sayısı inşallah giderek daha da azalan bir grafik çizecek. Yabancı düşmanlığına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, canlı yayında gelir sağlayan, çocuk istismarı paylaşan hesap yöneticilerine işlem yapıyoruz. Son 6 ayda 33 kişi tutuklandı. 14 şahsın sınır dışı işlemleri başlatıldı. 612 hesapla ilgili gerekli işlemler devam ediyor.

Son 180 günde tefecilere yönelik 352 operasyon düzenlendi. Bu operasyondan sonra 857 şahıs gözaltına alındı, 125 şahıs tutuklandı. Son 180 günde kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. 99 şahıs tutuklandı, 38 şahıs intihar etti.

Türkiye'nin huzuru için verdiğimiz mücadele 7'den 70'e herkes için verdiğimiz mücadeledir. Herkesi bu mücadelenin paydaşı olarak görüyoruz. Mahallenize musallat olmuş bir çete, okul önünde bir torbacı, huzurunuzu bozan her kim olursa olsun 112'yi arayın ve bize bildirin. Sosyal medya hesaplarımıza yaptığınız yorumlar ve attığınız mesajları da ihbar kabul ediyoruz. Terörle, çetelerle, tüm suç yapılanmaları ile mücadelemiz milletimizin destek ve duaları ile amansız bir şekilde devam edecek.