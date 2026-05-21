Bursa'da trafik denetimi sırasında durdurulan 29 yaşındaki kadın sürücünün 0.96 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün alkolmetreyi üfleme sürecini uzatması ve polisle yaşadığı dikkat çekici diyaloglar kameraya yansırken, "Alo kanka, acil durum" sözleri de görüntülerde yer aldı. Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, araç otoparka çekildi.

Bursa’da trafik denetimi sırasında durdurulan 29 yaşındaki kadın sürücünün alkolmetreyi üflemekte zorlandığı anlar ve polisle yaşadığı dikkat çekici diyalog saniye saniye kameraya yansıdı.

"ALO KANKA, ACİL DURUM"

Polisin alkolmetreyi uzatması üzerine telefonuyla arkadaşını arayan E.K., "Alo kanka, acil durum" diyerek polisten uzaklaştı. Zaman kazanmaya çalışan alkollü E.K., tekrar geri geldiğinde görevli memura, "Bir şey söyleyebilir miyim. Ben buradan nasıl İstanbul'a döneceğim" diye sordu.

"Benim yapacağım bir şey yok, üfleyelim ondan sonra size yardımcı olayım" cevabına karşılık E.K., "Neyine yardımcı olacaksın, alkol çıktıktan sonra ben nasıl döneceğim İstanbul'a. Şirket aracı bir de" dedi. E.K.'nın arkadaşı ise görevli polis memuruna, "Alkol çıkarsa aracı da mı bağlıyorsunuz, daha neler ya. Saçmalama gözünü seveyim. Ben de Karamürsel sepeti değilim" diye serzenişte bulundu.

"PANİK ATAK GEÇİRİYORUM"

Adeta sabır taşına dönen polis memuru, tekrar alkolmetreyi üflemesi için E.K.'ye uzattı. Bunun üzerine ise alkollü kadın, "Panik atak geçiriyorum. Üfleyeceğim kardeşim. Bir nefes alma hakkım var mı. Benim sağlığım senden daha mı önemli. Beklediğin bir araç da yok. Panik atak geçiriyorum, ölmem daha mı iyi. Arabayı da veririm" diyerek tekrar telefonuyla birilerini aradı.

Polis memuru, "Bir daha soruyorum hanımefendi, üfleyecek misiniz" diye sorunca alkollü sürücü, "Duymuyorum şu an sizi" cevabını verdi.

ALKOLMETREYİ ÜFLEDİ, 0.96 PROMİL ÇIKTI

Uzun uğraşlar sonucunda alkolmetreyi üfleyen 29 yaşındaki E.K., 0.96 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, araç ise otoparka çekildi.

