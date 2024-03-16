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Alüminyum fabrikasında üzerine malzeme sepeti düşen işçi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Akyazı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'daki alüminyum fabrikasında meydana gelen olayda, üzerine malzeme sepeti düşen 24 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda, edinilen bilgiye göre, kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü.

Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Öte yandan, yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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