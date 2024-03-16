Alüminyum fabrikasında üzerine malzeme sepeti düşen işçi öldü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sakarya'daki alüminyum fabrikasında meydana gelen olayda, üzerine malzeme sepeti düşen 24 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası’nda, edinilen bilgiye göre, kopan malzeme yüklü sepet Selim Han İnci (24) isimli işçinin üzerine düştü.
Genç işçi ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İnci, hayatını kaybetti.
EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Öte yandan, yaklaşık 6 aydır fabrikada çalıştığı öğrenilen Selim Han İnci’nin nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı