Ankara’da 6 TL’ye satılan 'bayat' ekmek iddialarına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. İncelemede, düşük fiyatlı ekmeklerin bayat değil, bir gün önceden kalan ve besiciler için ayrılan ürünler olduğu belirlendi. Halkın tüketimine sunulan taze ekmeklerin ise resmi rayiç bedel olan 15 TL’den satıldığı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 'bayat ekmek' iddialara yönelik yaptığı inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık, Ankara'da bir işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğunu belirterek, bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılarca düşük bedelle alındığını, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığını bildirdi.

"Ankara'da bayat ekmek 6 liraya satılıyor" iddiasına Bakanlıktan yalanlama: Gerçek başka çıktı

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor" yönündeki paylaşımlar üzerine konunun hızla incelendiği bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Habere konu işletmede 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede 2 günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 liradan satıldığı anlaşılmıştır."

Paylaşımda, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almalarının önem taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

