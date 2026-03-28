Ankara'da gasp çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Ankara'da sosyal medyada tanıştıkları kişilerin para ve değerli eşyasını gasbeden şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 23 zanlı yakalanırken, 15'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanışıp para ve değerli eşya gasp eden bir şebekeye yönelik operasyonda 23 zanlı yakaladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanıştıkları kişilerin adreslerine giderek silah tehdidiyle para ve değerli eşyasını gasbeden şebeke üyelerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
20 GASP OLAYI TESPİT EDİLDİ
Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin benzer yöntemle 20 gasp olayını gerçekleştirdiklerini tespit etti.
23 ZANLI YAKALANDI
Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 zanlı yakalandı.
15 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.
