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Ankara'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Ankara'da cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.

Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu.

Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ DEVREDE

Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.

Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yapıp gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor.

Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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