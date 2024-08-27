Ankara'da korku dolu anlar! Patlamamış halde bulundu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas haber Ajansı
Ankara'da cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu. Bomba imha ekipleri olay yerinde incelemeler yapıyor.
Ankara'da, cezaevi lojmanlarının bulunduğu bölgede patlamamış bir havan mermisi bulundu.
Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, gerekli güvenlik önlemlerini alarak çalışmalara başladı.
BOMBA İMHA EKİPLERİ DEVREDE
Merminin bulunduğu alanda geniş güvenlik önlemleri alındı ve çevre sakinleri bölgeden uzaklaştırıldı.
Bomba imha ekiplerinin sesli uyarılar yapıp gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor.
Bölge sakinleri, muhtemel tehlikelere karşı uyarılırken, yetkililer durumu yakından takip ediyor.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
Kaynak: İhlas haber Ajansı