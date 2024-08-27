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Diyarbakır'dan acı haber geldi! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Diyarbakır&#039;dan acı haber geldi! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Diyarbakır Bismil'de işe gitmek için evden ayrılan ve günlerce ortadan kaybolan Murat Yıldız’ın cansız bedenine Dicle Nehri’nde ulaşıldı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Murat Yıldız, Cumartesi günü sabah erken saatlerde işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ailesi, Yıldız’dan haber alamayınca ihbarda bulundu.

İhbar üzerine yapılan arama çalışmalarında Akpınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında Yıldız’a ait olduğu değerlendirilen elbiseler bulundu.

Diyarbakır'dan acı haber geldi! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ DİCLE'DE BULUNDU

Devam eden çalışmalarda Yıldız’ın cansız bedeni Korukçu Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde bulundu. Yıldız’ın cesedi otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'dan acı haber geldi! Günlerdir aranıyordu, cansız bedeni bulundu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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