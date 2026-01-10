Başkentin Çankaya ilçesinde bir apartmanın içindeki taşıyıcı kolonlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme oluştu. Olay yerine gelen ekipler, apartmanda yaşayanları güvenlik gerekçesi nedeniyle tahliye etti ve içeriye girişler yasaklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanın iç kısmında kalan taşıyıcı kolonlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kısmi çökme oluştu. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ankarada yürekler ağza geldi! Çökme oluşan apartman tahliye edildi

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler tarafından bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olumsuz bir durum yaşanmaması için evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Güvenlik önlemleri nedeniyle sivil girişine izin verilmeyen apartmanın durumu ekipler tarafından yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

"İNSANLAR TELAŞ HALİNDEYDİ"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Neriman Yalçın şunları söyledi:

"Gece saatlerinde ekip otolarının ışıklarını gördüm. O sırada herkesin dışarıda beklediğini gördük. Ne olduğunu sorduk. Apartmanda çökme meydana geldiği için içerdekilerin tahliye edildiğini söylediler. İnsanlar telaş halindeydi, bir yerlere gitmeye çalışıyordu. Daha önce bu binada böyle bir şey olmamıştı. 20 yılı aşkındır buradaydı apartman. Herkes bir yerlere gitti. Apartmanda kimse kalmadı. Kimsenin girmesine de izin verilmiyor. Bizler de şok olduk. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu hala anlamış değiliz. Binada incelemede bulunacaklarını duydum"

