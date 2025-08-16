Anneleri yaşındaki kadına kabusu yaşattılar! 3 uyanık da hapsi boyladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da 75 yaşındaki kadını telefonla arayarak polis, asker ve savcı olarak kendilerini tanıtan 3 şüpheli, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası çaldı. Başarılı bir operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
500 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ALDILAR
Muratlı'da yaşayan 75 yaşındaki N.D. isimli vatandaşı hedef alan şüpheliler, yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak mağduriyet oluşturdu.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması için gece gündüz çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
