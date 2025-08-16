Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Anneleri yaşındaki kadına kabusu yaşattılar! 3 uyanık da hapsi boyladı

Anneleri yaşındaki kadına kabusu yaşattılar! 3 uyanık da hapsi boyladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Anneleri yaşındaki kadına kabusu yaşattılar! 3 uyanık da hapsi boyladı
İcra, Dolandırıcılık, Tekirdağ, Suç, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da 75 yaşındaki kadını telefonla arayarak polis, asker ve savcı olarak kendilerini tanıtan 3 şüpheli, 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası çaldı. Başarılı bir operasyonla yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

500 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ALDILAR

Muratlı'da yaşayan 75 yaşındaki N.D. isimli vatandaşı hedef alan şüpheliler, yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak mağduriyet oluşturdu.

Anneleri yaşındaki kadına kabusu yaşattılar! 3 uyanık da hapsi boyladı - 1. Resim

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması için gece gündüz çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aston Villa - Newcastle United maçı hangi kanalda?CHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da korkunç olay! Sulama kanalında ceset bulundu - GündemSulama kanalında ceset bulunduCHP'li belediyenin utancı: Engelli muhtar sürünerek kasis yaptı! - GündemEngelli muhtar yolda sürünerek kasis yaptı!Artık iki kez düşünün! Aracının camından tükürdü cezayı yedi - GündemAracının camından tükürdü cezayı yediABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporuna Türkiye'den sert tepki: FETÖ'nün asılsız ve temelsiz iddiaları... - GündemABD'nin raporuna Türkiye'den tepki! "Temelsiz iddialar"Pazarcıya tepkisi sosyal medyayı bölen Hakan Bahadır: "Yüzde 150 kar normal değil, sattırmam" - Gündem"Yüzde 150 kar normal değil, sattırmam"Başıboş sokak köpeği dehşeti! Babasının yanında küçük çocuğu art arda ısırdı - GündemBabasının yanında küçük çocuğu art arda ısırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...