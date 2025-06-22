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Antalya açıklarında deprem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya açıklarında deprem oldu
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

Antalya açıklarında bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Antalya açıklarında deprem oldu - 1. Resim

 
Saat 02:00:23 sıralarında yaşanan deprem Antalya'nın Gaziemir ilçesine 103.15 km uzaklıkta yaşandı. Deprem yerin 17.28 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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