Antalya açıklarında deprem oldu

Antalya açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı.

Antalya açıklarında bir deprem daha kaydedildi. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

AKDENİZ'DE DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan ilk verilere göre Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.



Saat 02:00:23 sıralarında yaşanan deprem Antalya'nın Gaziemir ilçesine 103.15 km uzaklıkta yaşandı. Deprem yerin 17.28 km derinliğinde meydana geldi.