Antalya Konyaaltı'ndaki yangın kontrol altında

Antalya Konyaaltı'nda ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, yerleşim yerlerinin yakınında meydana geldi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Antalya Konyaaltı'nda ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangının yerleşim yerlerinin yakınında çıktığı belirtildi. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

'ARACINIZI ÇEKİN' ANONSLARI

Bölgede aracı olanlara araçlarının çekmeleri için anonslar yapıldı.

BÖLGEYE YAKIN KREŞTEKİ ÇOCUKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMA

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan ilk açıklama geldi.

Kota şu ifadeleri kullandı:

"Camdan baktığımızda dumanlar gördük. İtfaiye müdahale etti. Aşağıda ve belediyenin yanında da başladı. Saat 13.00 gibi başladı. Saat 13.10'da da aşağıda başladı. Hemen müdahale ettik. Aşağı taraftaki yangın kontrol altına alındı. Yetkili arkadaşlarla yeniden görüşeceğim."

Ekipler yangını kontrol altına aldı.

10 ARAÇ, 50 PERSONEL İLE MÜDAHALE

Yangının başlamasının ardından kısa süre sonra olay yerine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, “13.05’te yangın ihbarının alınmasının ardından 13.12’de Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz olay yerine geldi. Sonrasında ASAT, Konyaaltı Belediyesi, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve Emniyete ait araçlarla yangına koordineli şekilde müdahale edildi. Antalya Büyükşehir Belediyemizin çeşitli birimlerden 10 araç ve 50 kişiden oluşan bir ekip yangında görev aldı. Can ve mal kaybı yoktur. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştiriliyor” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

VATANDAŞLARA UYARI

Arslan, orman yangınları açısından dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Antalya açısından zor geçecek bir yaza benziyor. Vatandaşlarımızdan çok daha dikkatli olmalarını istiyorum. Üzülmeden geçireceğimiz bir yaz olmasını diliyorum” dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi birbirine yakın saatlerde çıkan Konyaaltı Sarısu, Aksu Çamköy Mahallesi, ile Serik Gebiz ve Kocayatak Mahallelerinde çıkan arazi yangınlarına da müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.

YANGIN SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yangına müdahale edilen anların ve yangın sonrası alanın fotoğraflarını paylaştı.

ANTALYA'DA HAVA BUGÜN 40 DERECEYİ AŞMIŞTI

Antalya'da hava sıcaklıkları bugün 40 dereceyi aştı. 44 derecenin görüldüğü kentte yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı.

Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının birkaç gün daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

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